Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть погибший и раненая

Российские войска сегодня, 18 июля, обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА .

"Российский агрессор продолжает терроризировать гражданское население Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела Двуречной Купянского района погиб 72-летний мужчина.

Фото: Двухлетняя (deepstatemap.live)

"65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки. Сейчас женщина госпитализирована в больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в ОВА.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. В частности, буквально 16 июля днем из-за ракетного обстрела Основянского района погиб один человек. При этом получили ранения еще семь человек. Погибший был гражданским и ему было 23 года.

Кроме того, в ночь на 16 июля российские оккупанты также нанесли ракетный удар по территории Харькова и тоже по Основянскому району. Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 1.30 с территории Белгородской области РФ.

Также российские войска атаковали Волчанск Харьковской области в понедельник, 17 июля. Ранения получил один человек.