Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть погибший и раненая
Российские войска сегодня, 18 июля, обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.
"Российский агрессор продолжает терроризировать гражданское население Харьковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела Двуречной Купянского района погиб 72-летний мужчина.
Фото: Двухлетняя (deepstatemap.live)
"65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки. Сейчас женщина госпитализирована в больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в ОВА.
Обстрелы Харькова и области
Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. В частности, буквально 16 июля днем из-за ракетного обстрела Основянского района погиб один человек. При этом получили ранения еще семь человек. Погибший был гражданским и ему было 23 года.
Кроме того, в ночь на 16 июля российские оккупанты также нанесли ракетный удар по территории Харькова и тоже по Основянскому району. Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 1.30 с территории Белгородской области РФ.
Также российские войска атаковали Волчанск Харьковской области в понедельник, 17 июля. Ранения получил один человек.
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