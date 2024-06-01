Росіяни обстріляли дві українські ГЕС: що відомо про наслідки

Російські загарбники атакували дві українські гідроелектростанції в ніч на 1 червня. Наслідки обстріли ліквідовують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідроенерго".
Як зазначається, також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Зафіксовані критичні пошкодження обладнання. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків.
З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС.
Варто додати, що "Укргідроенерго" не називає, які ГЕС були атаковані. Проте відомо, що у Запоріжжі зранку 1 червня перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Ця станція була атакована росіянами у березні 2024 року.
В ніч на 1 червня були атаковані об'єкти енергетики у п'яти регіонах України, а саме у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській області. На деяких об'єктах виникли пожежі.
У ДТЕК повідомляли, що росіяни обстріляли дві теплоелектростанції цієї ночі.
У Міненерго попередили, що графіки відключень світла в Україні сьогодні можуть змінитися через нові пошкодження. Раніше повідомлялося, що графіки будуть діяти з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах.
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