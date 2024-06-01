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Графіки відключень світла в Україні можуть змінитися через атаку ворога, - Міненерго

Україна, Субота 01 червня 2024 11:15
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Графіки відключень світла в Україні можуть змінитися через атаку ворога, - Міненерго Фото: графіки відключень світла в Україні 1 червня можуть змінитися (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 1 червня, можуть змінитися. Причиною цього є нічна атака Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла. Обмеження будуть для побутових та промислових споживачів.

"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", - попереджає Міненерго.

Обстріл енергетики 1 червня

Цієї ночі російська армія атакувала об'єкти енергетики у п'яти областях України, а саме у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській. Внаслідок обстрілу є руйнування, зокрема, окупанти серйозно пошкодили обладнання двох ТЕС.

Всього війська РФ випустили по Україні 100 ракет та дронів. Сили ППО знищили 35 ракет та 46 безпілотників. Внаслідок атаки є постраждалі.

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