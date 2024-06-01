Графіки відключень світла в Україні можуть змінитися через атаку ворога, - Міненерго

Фото: графіки відключень світла в Україні 1 червня можуть змінитися (Getty Images)

Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 1 червня, можуть змінитися. Причиною цього є нічна атака Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла. Обмеження будуть для побутових та промислових споживачів. "Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", - попереджає Міненерго.