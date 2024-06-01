Россияне обстреляли две украинские ГЭС: что известно о последствиях

Российские захватчики атаковали две украинские гидроэлектростанции в ночь на 1 июня. Последствия обстрелов ликвидируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидроэнерго".
Как отмечается, также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями. Зафиксированы критические повреждения оборудования. Специалисты работают над ликвидацией последствий.
С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС.
Следует добавить, что "Укргидроэнерго" не называет, какие ГЭС были атакованы. Однако известно, что в Запорожье утром 1 июня перекрыли движение через дамбу Днепровской ГЭС. Эта станция была атакована россиянами в марте 2024 года.
В ночь на 1 июня были атакованы объекты энергетики в пяти регионах Украины, а именно в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской области. На некоторых объектах возникли пожары.
В ДТЭК сообщали, что россияне обстреляли две теплоэлектростанции этой ночью.
В Минэнерго предупредили, что графики отключений света в Украине сегодня могут измениться из-за новых повреждений. Ранее сообщалось, что графики будут действовать с 18:00 до 23:00 во всех регионах.
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