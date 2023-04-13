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Росіяни обстріляли дві громади Сумської області з мінометів, артилерії та АГС

Фото: росіяни обстріляли дві громади Сумської області з мінометів, артилерії та АГС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 13 квітня, російські війська тричі обстріляли дві громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 22 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад - Есманської та Білопільської. Зафіксовано 22 "прильоти" з мінометів, артилерії та АГС", - йдеться в повідомленні.

  • Есманська громада: росіяни били зі ствольної артилерії - 6 "прильотів".
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл - 6 "прильотів" та обстріл з АГС - 10 "прильотів".

За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, у середу, 12 квітня, збройні формування РФ обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 75 "прильотів".

Також раніше ми писали, що 11 квітня російські війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Пошкодили агрофірму та приватні будинки..

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