Россияне обстреляли две общины Сумской области из минометов, артиллерии и АГС

В четверг, 13 апреля, российские войска трижды обстреляли две общины Сумской области. Всего было зафиксировано 22 "прилета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили три обстрела пограничных общин - Эсманской и Белопольской. Зафиксировано 22 "прилета" из минометов, артиллерии и АГС", - говорится в сообщении.
По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.
Напомним, в среду, 12 апреля, вооруженные формирования РФ обстреляли семь общин Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 75 "прилетов".
Также ранее мы писали, что 11 апреля российские войска обстреляли девять общин Сумской области. Повредили агрофирму и частные дома.
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