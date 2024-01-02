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Росіяни обстріляли дві громади у Донецькій області: двоє людей загинуло, є поранений

Архівне фото: Росіяни обстріляли дві громади у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 2 січня, обстріляла дві громади в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Росіяни вдарили по місту Часів Яр з артилерії, у зоні ураження опинився приватний сектор. 

"55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям", - пише Філашкін.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

Також 1 людину поранено в Красногорівці Мар'їнської громади - потерпілого доправили до лікарні.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Причому ворог обстрілює міста та села, що знаходяться як на лінії фронту, так і в так званому відносному тилу.

Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по Покровську в Донецькій області. Постраждали приватні будинки, медзаклад і котельня.

Вчора росіяни обстріляли населені пункти Донецької області з артилерії. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей.

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Російська ФедераціяДонецька областьМар'їнкаКрасногоровкаВійна в Україні