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Россияне обстреляли две общины в Донецкой области: два человека погибли, есть раненый

Архивное фото: Россияне обстреляли две общины в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 2 января, обстреляла две общины в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Россияне ударили по городу Часов Яр из артиллерии, в зоне поражения оказался частный сектор. 

"55-летняя женщина и 38-летний мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью", - пишет Филашкин.

Фото: Последствия ушибов (facebook.com)

Также 1 человек ранен в Красногоровке Марьинской громады - пострадавшего доставили в больницу.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и села, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. Пострадали частные дома, медучреждение и котельная.

Вчера россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области из артиллерии. В результате вражеских атак погибли два человека.

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