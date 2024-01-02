Россияне обстреляли две общины в Донецкой области: два человека погибли, есть раненый

Россияне ударили по городу Часов Яр из артиллерии, в зоне поражения оказался частный сектор.

"55-летняя женщина и 38-летний мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью", - пишет Филашкин.

Фото: Последствия ушибов (facebook.com)

Также 1 человек ранен в Красногоровке Марьинской громады - пострадавшего доставили в больницу.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и села, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. Пострадали частные дома, медучреждение и котельная.

Вчера россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области из артиллерии. В результате вражеских атак погибли два человека.