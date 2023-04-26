Росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили насосну станцію

У середу, 26 квітня, російська армія обстріляла дві громади у Дніпропетровській області та пошкодила насосну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За сьогоднішній день агресор чотири рази обстрілював Нікопольський район – Червоногригорівську та Марганецьку громади. Випустив понад два десятки снарядів з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих та постраждалих немає. Пошкоджена насосна станція.

"У Синельниківському районі впав невідомий предмет. Попередньо, його скинув ворожий літак. Безпечні уламки, які пізніше виявили рятувальники, ідентифікувати неможливо", - додав глава області.