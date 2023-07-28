Росіяни обстріляли два села в Херсонській області: було поранено двох чоловіків

Російські війська сьогодні, 28 липня, обстріляли два села в Херсонській області. Унаслідок ворожих атак було поранено двох чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Через російські обстріли Херсонської області постраждали двоє місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Новоберислава
У селі Новоберислав армія РФ обстріляла житловий будинок. Через це було поранено 41-річного чоловіка.
Атака на Козацьке
"По селищу Козацьке російська авіація завдала три удари. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки", - повідомили в ОВА.
В одній з осель на момент обстрілу знаходився 57-річний чоловік. Він отримав поранення.
Фото: Населені пункти, які обстріляла Росія (deepstatemap.live)
Зазначається, що обох потерпілих шпиталізували, їм надається медична допомога.
Після деокупації правобережної Херсонщини росіяни активно обстрілюють її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.
Наприклад, нещодавно ворог вдарив по селі у Дар’ївській громаді Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель.
Вчора російські окупанти вдарили по Одрадокам'янці Тягинської громади Херсонської області. Відомо про постраждалого цивільного.
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