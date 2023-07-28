Россияне обстреляли два села в Херсонской области: были ранены двое мужчин

Российские войска сегодня, 28 июля, обстреляли два села в Херсонской области. В результате вражеских атак были ранены двое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Из-за российских обстрелов Херсонской области пострадали двое местных жителей", - говорится в сообщении.
Обстрел Новоберислава
В селе Новоберислав армия РФ обстреляла жилой дом. Из-за этого был ранен 41-летний мужчина.
Атака на Казацкое
"По поселку Казацкое российская авиация нанесла три удара. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере четыре жилых дома", - сообщили в ОГА.
В одном из домов на момент обстрела находился 57-летний мужчина. Он получил ранения.
Фото: Населенные пункты, которые обстреляла Россия (deepstatemap.live)
Отмечается, что обоих пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.
После деоккупации правобережной Херсона россияне активно обстреливают ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.
Например, недавно враг ударил по деревне в Дарьевской общине Херсонского района. В результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель.
Вчера российские оккупанты ударили по Одрадокаменке Тягинской громады Херсонской области. Известно о пострадавшем гражданском.
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