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Россияне обстреляли два села в Херсонской области: были ранены двое мужчин

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 28 июля, обстреляли два села в Херсонской области. В результате вражеских атак были ранены двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Из-за российских обстрелов Херсонской области пострадали двое местных жителей", - говорится в сообщении.

Обстрел Новоберислава

В селе Новоберислав армия РФ обстреляла жилой дом. Из-за этого был ранен 41-летний мужчина.

Атака на Казацкое

"По поселку Казацкое российская авиация нанесла три удара. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере четыре жилых дома", - сообщили в ОГА.

В одном из домов на момент обстрела находился 57-летний мужчина. Он получил ранения.

Фото: Населенные пункты, которые обстреляла Россия (deepstatemap.live)

Отмечается, что обоих пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной Херсона россияне активно обстреливают ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.

Например, недавно враг ударил по деревне в Дарьевской общине Херсонского района. В результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель.

Вчера российские оккупанты ударили по Одрадокаменке Тягинской громады Херсонской области. Известно о пострадавшем гражданском.

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