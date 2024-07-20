Росіяни обстріляли Полтавську область: пошкоджено інфраструктуру

Російські військові обстріляли два райони Полтавської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.
За його словами, внаслідок атаки є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється.
"Також пошкоджено цивільну інфраструктуру в Миргородському районі. За попередньою інформацією, без постраждалих", - зазначив Пронін.
Ввечері 19 липня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку російських дронів типу "Шахед".
Згодом у Полтаві пролунала низка вибухів з коротким інтервалом у часі.
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