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Росіяни обстріляли Полтавську область: пошкоджено інфраструктуру

Фото: агресор ударив по Полтавській області ракетами і дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові обстріляли два райони Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

За його словами, внаслідок атаки є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Також пошкоджено цивільну інфраструктуру в Миргородському районі. За попередньою інформацією, без постраждалих", - зазначив Пронін.

Обстріл України

Ввечері 19 липня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку російських дронів типу "Шахед".

Згодом у Полтаві пролунала низка вибухів з коротким інтервалом у часі.

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Війна Росії проти України