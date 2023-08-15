Росіяни обстріляли два райони в Донецькій області: є загиблі та поранені

Жертви ударів

Близько 08:30 окупанти атакували село Північне міста Торецька із застосуванням авіабомб ФАБ-250, внаслідок чого зазнали поранень двоє місцевих мешканців - 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка.

Через кілька годин росіяни, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор у місті Сіверську та смт Ямполі.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"Від влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, отримали тілесні ушкодження троє жінок", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці почали розслідування

Уламками снарядів пошкоджено будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду. Правоохоронцями вже здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нічний обстріл України

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під обстрілом, зокрема, опинився Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Також під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Російські військові вчора пізно ввечері обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.