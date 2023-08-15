Россияне обстреляли два района в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российские войска сегодня, 15 августа, авиабомбами и артиллерией атаковали два района в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Жертвы ударов
Около 08:30 оккупанты атаковали село Пивничное города Торецка с применением авиабомб ФАБ-250, в результате чего получили ранения двое местных жителей - 52-летний мужчина, который находился во дворе домовладения, и его 78-летняя соседка.
Через несколько часов россияне, вероятно, из артиллерии обстреляли частный сектор в городе Северске и пгт Ямполе.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)
"От попадания снарядов возле собственных домов погибли двое мужчин в возрасте 45 и 70 лет. Кроме того, получили телесные повреждения трое женщин", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали расследование
Обломками снарядов повреждены дома, заборы, медицинское учреждение, гараж и хозяйственная постройка. Правоохранителями уже осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
Сегодня ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под обстрелом оказался Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.
Также под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.
Российские военные вчера поздно вечером обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.
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