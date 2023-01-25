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Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області: пошкоджено електромережі

Фото: Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом дня російські окупанти двічі били по Нікопольщині", - йдеться у заяві.

За словами Лукашука, з важкої артилерії вгатили по Червоногригорівській громаді. Є пошкодження будівлі насосної станції, також понівечено електромережі.

"На щастя, постраждалих немає", - додав голова облради.

За його словами, у Синельниківському районі надвечір ворожої атаки також з важкої артилерії зазнала Великомихайлівська громада. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 січня, російські військові обстріляли населені пункти Нікопольського району у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

У суботу, 21 січня, росіяни завдали удару по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області з реактивної артилерії.

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