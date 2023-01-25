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Россияне обстреляли два района Днепропетровской области: повреждены электросети

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Днепропетровская область, Среда 25 января 2023 21:14
Россияне обстреляли два района Днепропетровской области: повреждены электросети Фото: Россияне обстреляли два района Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня российские оккупанты дважды били по Никопольщине", - говорится в заявлении.

По словам Лукашука, из тяжелой артиллерии приготовили по Красногригорьевской общине. Есть повреждения здания насосной станции, также изуродованы электросети.

"К счастью, пострадавших нет", - добавил глава облсовета.

По его словам, в Синельниковском районе под вечер вражеской атаки также из тяжелой артиллерии подверглась Великомихайловская община. Последствия уточняются.

Напомним, что во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

В субботу, 21 января, россияне нанесли удар по Марганецкой общине в Днепропетровской области по реактивной артиллерии.

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