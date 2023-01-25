Россияне обстреляли два района Днепропетровской области: повреждены электросети
В среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"В течение дня российские оккупанты дважды били по Никопольщине", - говорится в заявлении.
По словам Лукашука, из тяжелой артиллерии приготовили по Красногригорьевской общине. Есть повреждения здания насосной станции, также изуродованы электросети.
"К счастью, пострадавших нет", - добавил глава облсовета.
По его словам, в Синельниковском районе под вечер вражеской атаки также из тяжелой артиллерии подверглась Великомихайловская община. Последствия уточняются.
Напомним, что во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.
В субботу, 21 января, россияне нанесли удар по Марганецкой общине в Днепропетровской области по реактивной артиллерии.
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