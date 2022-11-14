Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області: перебито газогін
У понеділок, 14 листопада, росіяни атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок цих атак було перебито газогін та лінія електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Ворог сьогодні обстріляв два райони Дніпропетровської області з РСЗВ і важкої артилерії. На щастя, минулося без жертв", - йдеться у повідомленні.
"В Марганецькій громаді ворожим обстрілом пошкоджено три приватні будинки, господарську споруду. Зачепило й одне з місцевих підприємств", - додав Лукашук.
У Синельниківському районі окупанти обстріляли Великомихайлівську громаду. Були пошкоджені лінії електропередач.
Нагадаємо, що російські окупанти вночі, 14 листопада, випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району на Дніпропетровській області. Били з "Градів" та важкої артилерії.
Також 13 листопада вночі росіяни обстріляли Нікопольський район, дві жінки отримали поранення.
Раніше окупанти гатили з важкої артилерії по Мирівській громаді в Нікопольському районі Дніпропетровської області.
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