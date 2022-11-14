Россияне обстреляли два района Днепропетровской области: перебит газопровод

В понедельник, 14 ноября, россияне атаковали два района Днепропетровской области. В результате этих атак были перебиты газопровод и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Враг сегодня обстрелял два района Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, в Никопольском районе оккупанты ударили по Мировской и Марганецкой общинам. В Мировской повредили полтора десятка частных домовладений и хозяйственных построек, перебили линию электропередач и газопровод.

"В Марганецкой общине вражеским обстрелом повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение. Зацепило и одно из местных предприятий", - добавил Лукашук.

В Синельниковском районе оккупанты обстреляли Великомихайловскую общину. Были повреждены линии электропередачи.