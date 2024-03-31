Росіяни обстріляли два міста та село в Донецькій області, серед постраждалих підліток

Російські окупанти у неділю, 31 березня, обстріляли міста Красногорівка та Курахове, а також село Новоселидівка в Донецькій області. В результаті одного з ворожих ударів постраждав 16-річний юнак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
"Під приціл окупантів потрапили житлові квартали. Внаслідок ворожих атак зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців", - розповіли в прокуратурі.
Так, під ворожий удар потрапили 82-річна жінка, двоє чоловіків 66 й 72 років та 63-річна дружина останнього, а також 16-річний юнак.
"З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога. В результаті обстрілів населених пунктів пошкоджені житлові будинки й господарські споруди", - додали в прокуратурі.
Правоохоронці після обстрілів почали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни російськими військами.
Російські окупанти щодня обстрілюють українські міста та села в різних областях України. Так, сьогодні вдень під ворожим обстрілом опинилося одне з сіл Зміївського району в Харківській області. Там в результаті російського удару постраждали п'ятеро людей.
Загалом з початку доби, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни завдали 23 ракетних та 61 авіаційний удар по території України, а також здійснили 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах України.
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