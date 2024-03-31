Росіяни обстріляли два міста та село в Донецькій області, серед постраждалих підліток

"Під приціл окупантів потрапили житлові квартали. Внаслідок ворожих атак зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців", - розповіли в прокуратурі.

Так, під ворожий удар потрапили 82-річна жінка, двоє чоловіків 66 й 72 років та 63-річна дружина останнього, а також 16-річний юнак.

"З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога. В результаті обстрілів населених пунктів пошкоджені житлові будинки й господарські споруди", - додали в прокуратурі.

Правоохоронці після обстрілів почали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни російськими військами.