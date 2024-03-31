Россияне обстреляли два города и село в Донецкой области, среди пострадавших подросток

"Под прицел оккупантов попали жилые кварталы. В результате вражеских атак получили ранения пятеро мирных жителей", - рассказали в прокуратуре.

Так, под вражеский удар попали 82-летняя женщина, двое мужчин 66 и 72 лет и 63-летняя жена последнего, а также 16-летний юноша.

"С телесными повреждениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. В результате обстрелов населенных пунктов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители после обстрелов начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны российскими войсками.