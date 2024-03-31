Ситуація на фронті сьогодні 31 березня

В Україні на фронті протягом поточної доби зафіксовано 49 бойових зіткнень. У Сумській області російська ДРГ намагалася прорватися до регіону, а найбільша кількість ворожих атак залишається на Новопавлівському напрямку.

Про це передає РБК-Україна з посиланням з посиланням на Facebook -сторінку Генерального штабу ЗСУ 31 березня.

Російські обстріли

Російські загарбники загалом завдали 23 ракетних та 61 авіаційний удар по території України, а також здійснили 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню за позиціями Сил оборони та населеними пунктами.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Силами оборони було зупинено спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області.

Російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах н.п. Олександрівка Сумської області; Огірцеве Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 н.п., серед них Буда-Вороб'ївська, Єліне Чернігівської області; Середина Буда, Лукашівка, Старикове Сумської області; Козача Лопань, Лук'янці, Тернова Харківської області.

На Куп'янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Ворог завдав авіаційних ударів в районах н.п. Петропавлівка, Котлярівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 н.п., зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку воїни ЗСУ відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Також окупанти завдавали авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе Харківської області та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Роздолівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку бійці ЗСУ відбили 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Російські загарбники також завдавали авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 2 атаки позицій Сил оборони на лівому березі Дніпра.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка, Кринки, Понятівка Херсонської області.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по 2 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу загарбників.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними Генштабу вранці 31 березня, протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 650 окупантів. Таким чином, загальні трати РФ в Україні в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже 442 170 солдатів.

Крім того, бійцями ЗСУ були знищені 15 танків, 20 бойових броньованих машин та 44 артилерійські системи ворога.