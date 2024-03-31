ua en ru
Нд, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли два міста та село в Донецькій області, серед постраждалих підліток

Донецька область, Неділя 31 березня 2024 22:13
UA EN RU
Росіяни обстріляли два міста та село в Донецькій області, серед постраждалих підліток Фото: росіяни поранили 16-річного хлопця в Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти у неділю, 31 березня, обстріляли міста Красногорівка та Курахове, а також село Новоселидівка в Донецькій області. В результаті одного з ворожих ударів постраждав 16-річний юнак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"Під приціл окупантів потрапили житлові квартали. Внаслідок ворожих атак зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців", - розповіли в прокуратурі.

Так, під ворожий удар потрапили 82-річна жінка, двоє чоловіків 66 й 72 років та 63-річна дружина останнього, а також 16-річний юнак.

"З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога. В результаті обстрілів населених пунктів пошкоджені житлові будинки й господарські споруди", - додали в прокуратурі.

Правоохоронці після обстрілів почали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни російськими військами.

Російські обстріли

Російські окупанти щодня обстрілюють українські міста та села в різних областях України. Так, сьогодні вдень під ворожим обстрілом опинилося одне з сіл Зміївського району в Харківській області. Там в результаті російського удару постраждали п'ятеро людей.

Загалом з початку доби, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни завдали 23 ракетних та 61 авіаційний удар по території України, а також здійснили 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Понад 70% - на зарплати військовим. В Міноборони розповіли, як розподіляють бюджет-2024
Понад 70% - на зарплати військовим. В Міноборони розповіли, як розподіляють бюджет-2024
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії