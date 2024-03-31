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Россияне обстреляли два города и село в Донецкой области, среди пострадавших подросток

Донецкая область, Воскресенье 31 марта 2024 22:13
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Россияне обстреляли два города и село в Донецкой области, среди пострадавших подросток Фото: россияне ранили 16-летнего парня в Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты в воскресенье, 31 марта, обстреляли города Красногоровка и Курахово, а также село Новоселидовка в Донецкой области. В результате одного из вражеских ударов пострадал 16-летний юноша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"Под прицел оккупантов попали жилые кварталы. В результате вражеских атак получили ранения пятеро мирных жителей", - рассказали в прокуратуре.

Так, под вражеский удар попали 82-летняя женщина, двое мужчин 66 и 72 лет и 63-летняя жена последнего, а также 16-летний юноша.

"С телесными повреждениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. В результате обстрелов населенных пунктов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители после обстрелов начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны российскими войсками.

Российские обстрелы

Российские оккупанты ежедневно обстреливают украинские города и села в разных областях Украины. Сегодня днем под вражеским обстрелом оказалось одно из сел Змиевского района в Харьковской области. Там в результате российского удара пострадали пять человек.

Всего с начала суток, по данным Генштаба ВСУ, россияне нанесли 23 ракетных и 61 авиационный удар по территории Украины, а также совершили 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

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