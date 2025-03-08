Росіяни обстріляли Дружківку, пошкоджені багатоповерхівки і багато поранених

"Ще 7 поранених на Донеччині - цього разу у Дружківці. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері", - розповів чиновник.

Він також поінформував, що за попередніми даними, через російські удару було пошкоджено 7 багатоповерхівок.

За словами глави ОВА, остаточні наслідки обстрілу з боку противника встановлюються.

Він знову закликав місцевих мешканців не зволікати з евакуацією через постійні російські обстріли, та переїхати до більш безпечних регіонів.

"Росіяни нищать все, до чого можуть дотягнутися! Бережіть себе! Евакуюйтесь!" - написав чиновник у соцмережі.

Довідково: місто Дружківка розташоване на півночі Донецької області, знаходиться трохи південніше Краматорська.

Місто Дружківка на мапі (фото: скрін google.com/maps)

Обстріли Дружківки, яка входить до "фортечного поясу"

Військові аналітики та оглядачі називають Дружківку одним з кількох міст, що входять до так званого "фортечного поясу" України (це 50-кілометрова лінія з чотирьох великих міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, що формує основу оборони ЗСУ в Донецькій області).

Нинішній обстріл міста Дружківка відбувся невдовзі після комбінованої атаки з боку росармії на Добропілля, де через ворожі удари 7 березня жертвами стали понад десять людей, а кількість поранених сягнула пів сотні (серед них семеро дітей).

Коментуючі російський обстріл Добропілля, президент Володимир Зеленський зазначив, що це був прорахований удар по місту з боку ворога.

Також зауважимо, що Дружківка далеко не вперше страждає через російські обстріли, як і інші населені пункти Донецької області, воно досить часто перебуває під атаками.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року російські терористи вдарили по Дружківці ракетами, внаслідок чого було зруйновано Льодову арену та низку інших будівель.