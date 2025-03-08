Зеленський про обстріл Добропілля: прорахований удар, там вже 50 постраждалих

Росія завдала комбінованого удару по Добропіллю в Донецькій області. Як результат - загинули 11 людей, серед них рятувальник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля в Донецькій області після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що російські ракети та дрони-камікадзе атакували центральну частину Добропілля. Під удар потрапили дев’ять житлових будинків, торгівельний центр і магазини. Внаслідок атаки загинули 11 людей.

"Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих - працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених - сім дітей, наймолодша - дівчинка, 10 років", - повідомив глава держави.