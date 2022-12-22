Росіяни обстріляли Донецьку область з РСЗВ. Є загиблий та поранені

Російські військові завдали удару по Часовому Яру Донецької області з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблий та постраждалі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

За словами заступника керівника Офісу президента, внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоквартирні будинки. Наразі на місці працюють екстрені служби.

"Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула 1 людина, ще 2 – поранені", - пише Тимошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно під обстріл потрапив колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Як відзначили прикордонники, російському нікчемі "повідомили" про незаконне перебування в Україні.

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