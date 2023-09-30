ua en ru
Сб, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Донецьку область: постраждали дві жінки

Донецька область, Субота 30 вересня 2023 20:14
UA EN RU
Росіяни обстріляли Донецьку область: постраждали дві жінки Фото: росіяни поранели двох жінок під час обстрілу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 вересня, російські військові неодноразово обстріляли території Донецької області. Внаслідок однієї з ворожих атак постраждало дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

За даними прокуратури, дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від, ймовірно, артилерійських атак РФ у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району.

"Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено", - повідомили правоохоронці.

До того ж під час російського обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів:

  • понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків,
  • господарські споруди,
  • приміщення підприємства,
  • автомобілі,
  • лінії електропередач.

Нагадаємо, що сьогодні військові РФ також обстріляли Костянтинівку Донецької області. Від ворожої атаки в місті постраждала дитина.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Донецька обласна прокуратура повідомляла, що днями росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.

Раніше ми також писали, що росіяни з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, були й поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація окупанти Донецька область
NEWS
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних