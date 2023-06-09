UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Донецьку область: поранено 6 людей

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни 8 червня обстріляли Торецьк та Максимільянівку Донецької області, поранено 6 людей. Прокуратура розпочала досудові розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За попередньою інформацією слідства, росіяни відкрили вогонь по населеним пунктам з важкої артилерії близько 19:00. Під удар потрапили житлові будинки, у яких на той час перебували люди.

"Шестеро зазнали тяжких мінно-вибухових травм та осколкових поранень голови, кінцівок, грудної клітини. Серед постраждалих - 61-річний чоловік і п’ятеро жінок віком від 52 до 71 року. Усі вони наразі перебувають під наглядом лікарів", - зазначили в прокуратурі.

Окрім житлової забудови, вибухами пошкоджені торговельний заклад, будівлі медичних установ, складські приміщення, господарські споруди та інші об’єкти. Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Торецька та найближчих населених пунктів

Окупанти регулярно обстрілюють Торецьк, Нью-Йорк та навколишні села. За минулий тиждень росіяни скинули на цей регіон більше 6 авіабомб ФАБ-250.

Так, 2 червня внаслідок російського удару по Торецьку виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок, одна людина загинула.

Днями Торецько знову обстріляли ФАБ-ами, поранень зазнали троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України