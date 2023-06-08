Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: одна впала за 15 м від жінки, її поранено (відео)

Днями російські окупанти обстріляли прифронтовий Торецьк Донецької області двома авіабомбами. Поранення отримали троє людей, в тому числі жінка, в 15 метрах від якої впала одна з ФАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

На щастя, під час обстрілу поряд перебували представники евакуаційної бригади "Білий Янгол", які надали пораненим першу допомогу.

"Поранень зазнали троє цивільних мешканців. Найважчі травми отримала літня жінка. Їй надали допомогу на місці та терміново доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Торецька та найближчих населених пунктів

Як зазначають в МВС, окупанти постійно гатять по Торецьку, Нью-Йорку і навколишніх селах. Тільки за тиждень загарбники скинули на цей район 6 керованих авіабомб ФАБ-250.

Нагадаємо, буквально вночі 2 червня росіяни завдали удару Торецьку, внаслідок чого виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок. Через це загинула одна людина.