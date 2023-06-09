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Россияне обстреляли Донецкую область: ранено 6 человек

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне 8 июня обстреляли Торецк и Максимилиановку Донецкой области, ранены 6 человек. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По предварительной информации следствия, россияне открыли огонь по населенным пунктам из тяжелой артиллерии около 19:00. Под удар попали жилые дома, в которых в то время находились люди.

"Шестеро получили тяжелые минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, конечностей, грудной клетки. Среди пострадавших - 61-летний мужчина и пятеро женщин в возрасте от 52 до 71 года. Все они находятся под наблюдением врачей", - отметили в прокуратуре. .

Кроме жилой застройки, взрывами повреждены торговое заведение, здания медицинских учреждений, складские помещения, хозяйственные постройки и другие объекты. Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Торецкого и ближайших населенных пунктов

Оккупанты регулярно обстреливают Торецк, Нью-Йорк и окрестные села. За прошедшую неделю россияне сбросили на этот регион более 6 авиабомб ФАБ-250.

Так, 2 июняв результате российского удара по Торецку возникли пожары квартир двух многоэтажек, один человек погиб.

На днях Торецко снова обстреляли ФАБ-ами, ранения получили три человека.

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