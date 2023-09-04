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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є влучання

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці, 4 вересня, росіяни обстріляли Дніпропетровську область, зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, сили ПвК "Схід" збили шість порожих дронів-камікадзе, однак є і вручання.

"Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", - написав Лисак.

Також він додав, що за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Нічна атака 4 вересня

Цієї ночі росіяни знову влаштували повітряну атаку на територію України. У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу застосування ворогом балістичних ракет для ударів, а також - ударних дронів. Зокрема, така небезпека оголошувалась не лише для Одеської області, а й для Херсонської.

Пізніше стало відомо, що наше ППО збило 17 безпілотників в Одеській області, однак у двох територіальних громадах на півдні Одеської області внаслідок ворожої масованої атаки були пошкоджені складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств.

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Дніпропетровська областьвибухиВійна Росії проти України