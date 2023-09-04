Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть попадание

По его словам, силы ПВК "Восток" сбили шесть полых дронов-камикадзе, однако есть и вручение.

"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", - написал Лысак.

Также он добавил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ночная атака 4 сентября

Этой ночью россияне снова устроили воздушную атаку на территорию Украины. В командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе применения врагом баллистических ракет для ударов, а также ударных дронов. Такая опасность объявлялась не только для Одесской области, но и для Херсонской.

Позже стало известно, что наше ПВО сбило 17 беспилотников в Одесской области, однако в двух территориальных общинах на юге Одесской области в результате вражеской массированной атаки были повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

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