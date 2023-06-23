Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є поранений

За словами глави Дніпропетровської облради, в результаті ворожих ударів по Нікополю місцевий житель отримав поранення.

Фото: росіяни обстріляли Нікополь (t.me/mykola_lukashuk)

"Чоловік 1956 р.н. був обстежений лікарями, діагностували контузію, надали усю необхідну медичну допомогу. Постраждалий знаходиться на амбулаторному лікуванні", - повідомив він.

Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено:

2 приватні житлові будинки,

4 господарські споруди,

лінії електропередачі.

За даними Лукашука сьогодні для атаки російські військові використали важку артилерію.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти щоденно атакують Дніпропетровську область. Під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікополь та район.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Нагадаємо, що 19 червня російські військові обстріляли Нікополь. Тоді унаслідок ворожої атаки було поранено одну людину.

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