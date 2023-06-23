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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть раненый

Фото: Россияне обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в очередной раз обстреляли территории Днепропетровской области. В результате вражеской атаки ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По словам главы Днепропетровского облсовета, в результате вражеских ударов по Никополю местный житель получил ранения.

Фото: россияне обстреляли Никополь (t.me/mykola_lukashuk)

"Мужчина 1956 г.р. был обследован врачами, диагностировали контузию, оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пострадавший находится на амбулаторном лечении", - сообщил он.

Кроме того, в результате российского обстрела повреждены:

  • 2 частных жилых дома,
  • 4 хозяйственные постройки,
  • линии электропередачи.

По данным Лукашука сегодня для атаки российские военные использовали тяжелую артиллерию.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты ежедневно атакуют Днепропетровскую область. Под вражеские удары чаще всего попадает Никополь и район.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.

Напомним, что 19 июня российские военные обстреляли Никополь. Тогда в результате вражеской атаки был ранен один человек.

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