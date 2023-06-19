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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: одна людина поранена

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Нікополь, Понеділок 19 червня 2023 19:54
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: одна людина поранена Фото: Обстріл Нікополя (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 19 червня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки було поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення отримав чоловік 1950 року народження.

"Його забрали до Дніпра в лікарню. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма", - повідомив Лукашук.

Також внаслідок обстрілу знищено 2 господарські споруди, пошкоджено 16 приватних житлових будинків, 9 господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Нагадаємо, що російські окупанти обстрілювали Нікопольський район в ніч проти 17 червня, і для ударів по населених пунктах застосовували артилерію. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

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