Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: одна людина поранена
Російські військові сьогодні, 19 червня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки було поранено одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранення отримав чоловік 1950 року народження.
"Його забрали до Дніпра в лікарню. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма", - повідомив Лукашук.
Також внаслідок обстрілу знищено 2 господарські споруди, пошкоджено 16 приватних житлових будинків, 9 господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі.
Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області
Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.
Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.
Нагадаємо, що російські окупанти обстрілювали Нікопольський район в ніч проти 17 червня, і для ударів по населених пунктах застосовували артилерію. Внаслідок ворожих атак є руйнування.
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