Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: одна людина поранена

Російські військові сьогодні, 19 червня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки було поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука .

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.

Також внаслідок обстрілу знищено 2 господарські споруди, пошкоджено 16 приватних житлових будинків, 9 господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі.

"Його забрали до Дніпра в лікарню. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма", - повідомив Лукашук.

Зазначається, що поранення отримав чоловік 1950 року народження.

"Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти обстрілювали Нікопольський район в ніч проти 17 червня, і для ударів по населених пунктах застосовували артилерію. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

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