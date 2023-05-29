Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблий та постраждалі

Через ворожу атаку одна людина загинула, ще дев'ять - постраждали. Серед них 11-річна дитина.

Також було зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти регулярно атакують область. Так, лише вчора загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Окрім того, 26 травня окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру, внаслідок чого загинули чотири людини, руйнувань зазнали поліклініка та ветеринарна клініка.

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