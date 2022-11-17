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Росіяни обстріляли Дніпро: влучання в два інфраструктурні об'єкти, є постраждалі

Фото: 17 листопада окупанти обстріляли Дніпро (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Оновлено 10:02. Кількість постраждалих зросла до чотирьох.

За словами мера міста Бориса Філатова, серед постраждалих є дитина 15 років.

"Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки", - повідомив Тимошенко.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав жителів тримати телефони зарядженими, небезпека триває.

"Загроза триває, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. За можливості тримайте телефони, павербанки зарядженими. В "Укренерго" попереджають про збільшення обсягу обмежень для стабільності енергосистеми", - написав Лукашук.

Нагадаємо, також окупанти завдали ударів і по об'єкту інфраструктури в Одеській області.

Зазначимо, що зараз повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім АР Крим - все що відомо про небезпеку в регіонах і не тільки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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