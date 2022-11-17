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Россияне обстреляли Днепр: попадание в два инфраструктурных объекта, есть пострадавшие

Фото: 17 ноября оккупанты обстреляли Днепр (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в два инфраструктурных объекта, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Обновлено 10:02. Число пострадавших возросло до четырех.

По словам мэра города Бориса Филатова, среди пострадавших есть ребенок 15 лет.

"Российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия", - сообщил Тимошенко.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей держать телефоны заряженными, опасность продолжается.

"Угроза продолжается, поэтому, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. По возможности держите телефоны, павербанки заряженными. В "Укрэнерго" предупреждают об увеличении объема ограничений для стабильности энергосистемы", - написал Лукашук.

Напомним, также оккупанты нанесли удары и по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Отметим, что сейчас воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме АР Крым - все, что известно об опасности в регионах и не только - читайте в материале РБК-Украина.

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