Росіяни обстріляли Харківську область: троє людей загинули

Через ворожу атаку по селу загинули троє цивільних мешканців, що перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям.

На місці працюють екстрені служби

Обстріли Харківської області

На початку повномасштабної війни росіяни захопили частину Харківської області, але восени 2022 року українські військові майже всю її звільнили. Після цього окупанти регулярно обстрілюють прикордонні міста, села, а також завдають ударів по самому Харкову.

Тільки сьогодні російські військові з РСЗВ "Ураган" обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Через атаку важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час атаки перебувала на власному подвір'ї. Зараз медики борються за її життя.

До того ж, напередодні загарбники масовано обстріляли з мінометів прикордонне село Тимофіївка Богодухівського району. Росіяни пошкодили приватний житловий будинок десятком ворожих мін. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також нещодавно 7-річна дитина отримала поранення через підрив невідомого предмету у Харківському районі.

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