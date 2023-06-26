ua ru
Пн, 26 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Харковом дитина отримала поранення через підрив невідомого предмету

Новость на русском →
Харків, Понеділок 26 червня 2023 10:58
Під Харковом дитина отримала поранення через підрив невідомого предмету Фото: дитина поранена через підрив невідомого предмета під Харковом 26 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Хлопчик отримав поранення внаслідок підриву невідомого предмету у Харківському районі. Дитині 7 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, нещасний випадок трапився у м. Південному Харківського району.

"7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у лікарні.

Зазначимо, за даними Офісу генпрокурора, на ранок 26 червня понад 1521 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 490 дітей загинули та понад 1031 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, до цієї кількості увійшли двоє загиблих дітей, які підірвалися на міні в Запорізькій області у жовтні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи харков
NEWS
ЗСУ розгромили підрозділи російської армії в районі Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ розгромили підрозділи російської армії в районі Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Ольга Стефанішина: У Вільнюсі Україні потрібна політична ясність щодо членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ольга Стефанішина: У Вільнюсі Україні потрібна політична ясність щодо членства в НАТО