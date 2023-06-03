Росіяни обстріляли чотири громади в Сумській області, є поранений

Російські військові в чергове атакували прикордонні території Сумської області. В результаті сьогоднішнього обстрілу одну людину було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-кана л Сумської обласної військової адміністрації.

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади.

По Великописарівській громаді окупанти здійснили артилерійський обстріл - 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів.

По Краснопільській та Білопільській громадах росіяни били з мінометної зброї. По кожній з громад було нанесено 8 та 2 удари відповідно. До того ж по Білопільській громаді росіяни завдали 50 ударів з артилерійської зброї.

До того ж в наслідок мінометного обстрілу по Юнаківській громаді було поранено місцевого жителя. Наразі поранену особу госпіталізовано до лікарні. Росіяни завдали 5 ударів по громаді.

Загалом за добу в області було зафіксовано 87 вибухів.

Ситуація в Сумській області

Через те, що Сумська область знаходиться біля російського кордону, окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагались окупувати якомога більше територій області.

Завдяки Збройним силам України вже на весні минулого року всі захоплені території області були повернені під контроль української влади.

Однак після виводу своїх військ з Сумської області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щоденно військові РФ обстрілюють область з мінометної та артилерійської зброї. До того ж військові РФ неодноразово скидали на область авіабомби.

Так, у середу 31 травня окупанти під час чергових ударів атакували пожежників у Краснопільській громаді, які ліквідували наслідки обстрілу.

За день до цього російські війська здійснили 9 обстрілів по шести громадах в Сумській області, а перед цим було зафіксовано 48 вибухів внаслідок ворожих ударів по прикордонні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.