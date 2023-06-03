Россияне обстреляли четыре общины в Сумской области, есть раненый

Российские военные в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области. В результате сегодняшнего обстрела один человек был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская громады.

По Великописаревской громаде оккупанты осуществили артиллерийский обстрел - 12 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены хозяйственная постройка и прицеп к легковому автомобилю. Также россияне били из минометов - 10 взрывов.

По Краснопольской и Белопольской общинах россияне били из минометного оружия. По каждой из общин было нанесено 8 и 2 удара соответственно. К тому же по Белопольской общине россияне нанесли 50 ударов из артиллерийского оружия.

К тому же в результате минометного обстрела по Юнаковской общине был ранен местный житель. Сейчас раненый госпитализирован в больницу. Россияне нанесли 5 ударов по общине.

Всего за сутки в области было зафиксировано 87 взрывов.

Ситуация в Сумской области

Из-за того, что Сумская область находится у российской границы, оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались оккупировать как можно больше территорий области.

Благодаря Вооруженным силам Украины уже весной прошлого года все захваченные территории области были возвращены под контроль украинской власти.

Однако после вывода своих войск из Сумской области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометного и артиллерийского оружия. К тому же военные РФ неоднократно сбрасывали на область авиабомбы.

Так, в среду 31 мая кафиры во время очередных ударов атаковали пожарных в Краснопольской общине, которые ликвидировали последствия обстрела.

За день до этого российские войска совершили 9 обстрелов по шести общинам в Сумской области, а перед этим было зафиксировано 48 взрывов в результате вражеских ударов по приграничным.

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