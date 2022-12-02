Россияне обстреляли четыре громады в Сумской области
Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
В пятницу, 2 декабря, российские военные атаковали Сумскую область. В результате обстрелов оккупантов пострадало хозяйство в одной общине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В течение дня враг нанес 76 ударов по приграничью из разных видов вооружения.
Глава области объяснил, какие общины обстреляла российская армия:
- По Середино-Будской общине россияне ударили из миномета (1 "прилет") и из САУ (22 "прилета"). Без разрушений;
- Краснопольская община: на одно из пограничных сел армейцы РФ сбросили с квадрокоптера взрывчатку (ВОГ). Без последствий;
- По Зноб-Новгородской общине россияне избивали из минометов 120 мм калибра. 21 мина взорвалась на нашей территории. В результате обстрела повреждены склады местного хозяйства. Также после 19 часов был обстрел этой же деревни одновременно из реактивной системы залпового огня (6 "прилетов") и САУ (4 "прилета"). Без пострадавших;
- Белопольская община враг обстрелял из ствольной артиллерии (21 "прилет"). Без жертв.
Напомним, что российские войска при обстреле приграничных населенных пунктов в Сумской области выпустили в течение четверга, 1 декабря, по пяти общинам 180 снарядов и мин.
В четверг 1 декабря российские военные обстреляли населенные пункты Сумской области. Захватчики атаковали регион по артиллерии и минометам.
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