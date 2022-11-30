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Росіяни обстріляли чотири громади у Сумській області: є загиблий та руйнування

Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 30 листопада, російські військові обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки окупантів загинув підліток та пошкоджено дитячий садочок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Сьогодні російські війська випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін. Через обстріли постраждали чотири громади в області:

  • По Краснопільській громаді ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав;
  • Білопільська громада: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття. Пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені осколками 5-ть автівок, які були припарковані біля лікарні. Також пошкоджені 9 прилеглих будинків, електро та газові мережі. Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території Росії. Було 15 "прильотів". Без руйнувань;
  • Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 "прильотів". Без наслідків;
  • Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази.
    О 11.30 був мінометний обстріл (20 "приходів" 120 мм калібру).
    Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок.

"Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню з артилерії (6 "прильотів"). І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на нашій території. У цих випадках - без пошкоджень", - додав Живицький.

Нагадаємо, що вранці 30 листопада російські війська завдали удару по лікарні у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинув підліток.

У Сумській області через обстріл російських окупантів у чотирьох громадах пошкоджено лінії електропередач. Через це понад 3 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання.

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