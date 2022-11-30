Россияне обстреляли четыре громады в Сумской области: есть погибший и разрушение

В среду 30 ноября российские военные обстреляли Сумскую область. В результате атаки оккупантов погиб подросток и поврежден детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"После 12:30 россияне снова ударили по приграничной части из артиллерии (6 "прилетов"). И уже ближе к 17:00 еще 6 мин разорвалось на нашей территории. В этих случаях - без повреждений", - добавил Живицкий.

Сегодня российские войска выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин. Из-за обстрелов пострадали четыре общины в области:

Напомним, что утром 30 ноября российские войска нанесли удар по больнице в Белопольской общине Сумской области. В результате обстрела погиб подросток.

В Сумской области из-за обстрела российских оккупантов в четырех общинах повреждены линии электропередач. Из-за этого более 3 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

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