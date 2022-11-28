Росіяни обстріляли чотири громади у Сумській області: ОВА розповіла про наслідки
У понеділок, 28 листопада, російські військові обстріляли чотири громади у Сумській області. Окупанти гатили з гранатометів та ствольної артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Живицький розповів, які громади обстрілювали російські військові:
- По Середино-Будській громаді ворог тричі здійснив мінометний обстріл. Було загалом 30 "прильотів". І ще 2 снаряди з артилерії розірвалися на нашій території. Після 16:00 по прикордонню зі сторони Росії було 60 пострілів із гранатомета, а також автоматні та кулеметні черги. А згодом ще 5 "прильотів" зі ствольної артилерії. На щастя, у всіх випадках без руйнувань;
- Ще 10 ворожих мін розірвалися між Середино-Будською і Дружбівською громадами. Теж без наслідків;
- Шалигинська громада: було 2 "прильоти" зі ствольної артилерії по прикордонню. Без пошкоджень;
- Глухівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (20 "прильотів"). Без руйнувань.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 листопада, російські війська вчергове обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ артилерією та мінометами.
Також окупанти 27 листопада обстріляли Есманьську громаду Сумської області. Противник завдав удару по одному із сіл.
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