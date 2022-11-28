Россияне обстреляли четыре громады в Сумской области: ОВА рассказала о последствиях

В понедельник, 28 ноября, российские военные обстреляли четыре общины в Сумской области. Оккупанты били из гранатометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В течение дня россияне выпустили по приграничью 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Живицкий рассказал, какие общины обстреливали российские военные:

Напомним, что сегодня, 28 ноября, российские войска в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области с территории РФ артиллерией и минометами.

Также кафиры 27 ноября обстреляли Эсманьскую общину Сумской области. Противник нанес удар по одному из сел.

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