Росіяни обстріляли Чорнобаївку: постраждала дитина

У суботу, 26 листопада, російські окупанти обстріляли Чорнобаївку (Херсонська область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

При цьому більш детальних подробиць про подію Янушевич не розкрив.

За його словами, постраждалу дитину вже доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові 26 листопада протягом дня п'ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок ударів одна людина загинула.

Також ми писали, що станом на суботу, 26 листопада, російські військові вбили понад 30 мирних жителів у Херсонській області з часу деокупації.

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