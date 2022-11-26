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Росіяни обстріляли Чорнобаївку: постраждала дитина

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Чорнобаївку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 26 листопада, російські окупанти обстріляли Чорнобаївку (Херсонська область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, постраждалу дитину вже доправили до дитячої обласної клінічної лікарні.

При цьому більш детальних подробиць про подію Янушевич не розкрив.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові 26 листопада протягом дня п'ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок ударів одна людина загинула.

Також ми писали, що станом на суботу, 26 листопада, російські військові вбили понад 30 мирних жителів у Херсонській області з часу деокупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонська областьОбстрілВійна Росії проти УкраїниЧернобаевка