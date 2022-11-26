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Россияне обстреляли Чернобаевку: пострадал ребенок

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Чернобаевку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 26 ноября, российские оккупанты обстреляли Чернобаевку (Херсонская область). В результате атаки был ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, пострадавшего ребенка уже доставили в детскую областную клиническую больницу.

При этом более детальных подробностей о происшествии Янушевич не раскрыл.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные 26 ноября в течение дня пять раз обстреляли Херсон. В результате ударов один человек погиб.

Также мы писали, что по состоянию на субботу, 26 ноября, российские военные убили более 30 мирных жителей в Херсонской области со времени деоккупации.

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Херсонская областьОбстрілВойна России против УкраиныЧернобаевка