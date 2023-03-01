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Россияне обстреляли Чернобаевку из артиллерии: раненый годовалый мальчик

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Чернобаевка, Среда 01 марта 2023 15:31
Россияне обстреляли Чернобаевку из артиллерии: раненый годовалый мальчик Иллюстративное фото: россияне обстреляли Чернобаевку из артиллерии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 1 марта, ударили по Чернобаевке из артиллерии. В результате атаки годовалый мальчик получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канала Херсонской ОВА.

"Российские оккупанты воюют с малышами в Херсонской области. Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик", - сказано в сообщении.

Отмечается, что карета скорой помощи везет ребенка в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, обломки стекла ранили ему уши и лицо.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Змиевку Херсонской области, пострадал местный житель и волонтер.

Кроме того, сегодня в Херсонской области два человека подорвались на вражеских минах.

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Херсонская область Война России против Украины Чернобаевка
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